Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak ve hatıraları canlandıracak olan Veli Altınkaya Basın Müzesi’nin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda hizmete sunulacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzelerin açıldığını ve açılmaya da devam edeceğini belirterek, kentin ‘Müzeler Şehri Kayseri’ olarak anılacağını söyledi. Bu müzelere ‘Basın Müzesi’ ile bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Tavukçu Mahallesi içerisinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından restorasyon uygulamaları tamamlanmış olan tescilli konut niteliğindeki yapının Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile Kayseri’nin basın camiasının önde gelen isimlerinden biri olan merhum Veli Altınkaya’ya ithafen ‘Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi’ adı altında müzyolojik çalışmaların sonuna gelinmiştir” diye konuştu. Büyükkılıç, bu anlamlı ve özel müze ile Kayseri basınında kuşaklar arası bir köprü kurmasının amaçlandığını vurgulayarak, şunları söyledi;

“Bu çerçevede Kayseri’nin basın ve yayın alanında emeği bulunan şahsiyetler ile yine aynı alanda kullanılmış ekipman, malzeme, belge ile yayınların tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu evreler ele alınmıştır. Kayseri basın yayın tarihini yerel ve genelde gelişiminin daha iyi anlaşılması ve müzenin kuşaklar arası bir köprü kuruması amaçlanmıştır.”

Müzenin, 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacağının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayan bu müzenin bir nostalji havasında basın yayın tarihine ışık tutması hedeflenmiştir. Bu çalışmaya gazeteci dostumuz, cemiyet başkanımız rahmetli Veli Altınkaya’nın ismini verdik. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve meslektaşlarına da baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Gazetecilik ilkeleri ve meslek etiğine bağlı bir şekilde, kamuoyunu hızlı ve doğru bir biçimde bilgilendirmek için büyük bir gayret ve özveri ile gazetecilik mesleğini yürüten tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Büyükkılıç, mesajında gece gündüz demeden fedakârca görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilerken, vefat eden basın mensuplarına da Allah’tan rahmet diledi.