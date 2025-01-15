Balıkesir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Veli Akademisi Semineri", Uzman Psikolog Özkan Şenol tarafından Edremit Anadolu Lisesi toplantı salonunda verildi.

Seminere, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Edremit, Burhaniye ve Havran’dan okul ve kurum müdürleri katıldı.

Veli Akademisi Semineri, anaokulu ve ilkokul velileri, 7, 8, 11 ve 12. sınıf velileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla üç oturum halinde gerçekleştirildi.