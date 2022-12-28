Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörel mücadele çalışmalarını kış döneminde de aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi çeşitli uçkunların yumurtlama döneminde etkili bir çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörel mücadele çalışmalarını kış döneminde de aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi çeşitli uçkunların yumurtlama döneminde etkili bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, vektörel mücadele çalışmalarına yaz kış devam ediyor. Ekipler, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yakarca (tatarcık), pire, kene, fare gibi vektör popülasyonlarını insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde ilaçlama çalışmasıyla kontrol altında tutuyor.

Bin 379 personelle aralıksız mücadele

Ekipler kış aylarında larva döneminde olan sinek ve haşerelerin bulunabileceği alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor. 19 ilçede bin 379 personel ve 117 araçla rögarlar, fosseptik çukurları, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları, yüzme havuzu galerileri, metruk binalar ve atık depolama alanları düzenli kontrol edilerek, ilaçlanıyor.