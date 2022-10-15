Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediye Başkanlığına vekalet eden Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, her çarşamba gerçekleştirilen Halk Günü buluşmalarını, bu haftaya özel Perşembe ve Cuma günlerini de ekleyerek üç güne taşıdı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediye Başkanlığına vekalet eden Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, her çarşamba gerçekleştirilen Halk Günü buluşmalarını, bu haftaya özel Perşembe ve Cuma günlerini de ekleyerek üç güne taşıdı.

Ziyaretlerde aktarılan teşekkürlerin de şikayet ve taleplerin de detaylı bir şekilde kayıt altına alındığını söyleyen Başkan Vekili Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu: "Bandırma Belediyesi doğa ve çevrenin korunduğu, kıymetli vatandaşlarımızın da huzur, güven ve mutlulukla yaşayacakları bir geleceğin gerçekçi planlamalarını yaparken, günümüz şartlarına uygun ve projeler üreten, uygulayan, bu güzel kente hizmet etme amacı taşıyan, çok büyük bir organizasyondur. Her birimiz de bu organizasyonu daha iyi yapmaya çalışan büyük bir ekibin parçasıyız. Sayın Başkanımızın olmadığı süreçte büyük bir sorumlulukla kendisine vekalet etmekteyim. Sevgili hemşerilerimiz ve Bandırmamıza hizmet edebilmekten dolayı mutluyum” dedi.