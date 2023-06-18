İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Afrika’da Çad, Uganda ve Somali’de kurbanlarımızı kesiyoruz. Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kesiyoruz. Dinimizin şartlarına göre, sığır hayvan kesecekseniz eğer muhakkak 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın iki yaşını doldurup doldurmadığını alt çenesindeki iki ön dişini döktüğünü görerek anlarız. Bu dişler yerine daha büyük kalıcı diş çıkar. Eğer hayvanın kuyruğu ve kulağı kopuk ve gözleri kör ise bu hayvan kurban olmaz. Biz de kurbanlarımızı keserken bu hususlara dikkat ediyoruz" dedi.

İhlas Vakfı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenleri açıkladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, kurban vekaletinin nasıl verileceği ve İslam’a uygun kurban kesiminin nasıl olacağı konusunda bilgiler verdi.

"Yurt dışı hisse bedeli 2 bin 400 TL, yurt içi hisse bedeli ise, 5 bin 900 TL"

Aydın, "Bu yıl yurt dışı hisse bedeli 2 bin 400 TL, yurt içi hisse bedeli ise, 5 bin 900 TL olarak belirledik. Ayrıca kredi kartına 4 taksit de yapıyoruz. Yurt dışında Afrika’da 3 ülkede, Asya’da 2 ülkede kurbanlarımızı keseceğiz. Afrika’da Çad, Uganda ve Somali’de kesiyoruz. Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kesiyoruz. Bu 5 ülkede kurbanlarımızı keseceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizlere kurban vekaletini veren vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun" diyen Aydın, "Dinimize uygun olarak kurbanımızı kesiyoruz. Bu kesilen kurbanı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bu sayede hem vacip kurban sevabını kazanmış oluyor hem de et dağıtma sevabı kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Sığır hayvan kesecekseniz eğer muhakkak 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor"

Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Dinimizin şartlarına göre, sığır hayvan kesecekseniz eğer muhakkak 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın iki yaşını doldurup doldurmadığını alt çenesindeki iki ön dişini döktüğünü görerek anlarız. Bu dişler yerine daha büyük kalıcı diş çıkar. Eğer hayvanın kuyruğu ve kulağı kopuk ve gözleri kör ise bu hayvan kurban olmaz. Biz de kurbanlarımızı keserken bu hususlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"Kurbanlarımızı yetimhane ile medreselerdeki öğrenci ve öğretmenlere dağıtıyoruz"

Kesilen kurbanların kimlere dağıtıldığı hakkında konuşan Aydın, "Afrika’da yetimhanelerimiz var. Kurbanlarımızı yetimhane ile medreselerdeki öğrenci ve öğretmenlere dağıtıyoruz. Afganistan’da 145 tane külliyemiz var. Yine buradaki öğrencilerimize kurbanları dağıtıyoruz" dedi.

Aydın, "Vatandaşlarımız İhlas Vakfı aracılığıyla kurban vekaleti verebilir. 0212 451 49 00 numaralı telefondan ve ihlasvakfi.org.tr sitesinden bizlere ulaşabilirler. Kurban kesim videolarını her vekalet verene gönderiyoruz. Biz hayvanlarımızı tek tek özenle seçtik. Vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini bekliyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.