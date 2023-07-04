Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği vekâletle kurban kampanyası yoğun ilgi gördü.

Bu çerçevede Gediz Müftülüğü tarafından yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz yıllara göre vekâletle kurban bağışını en çok arttıran Gediz’de 2022 yılına göre yüzde yüzlük artış oldu.

Gediz’de 2022 yılında vekâletle kurban bağışı yapan kişi sayısı 216 iken bu sayı 2023 yılında 418’e çıktı.

Vekâletle kurban bağışında Kütahya merkez 2022 yılında 955, 2023 yılında 1533, Tavşanlı Müftülüğü 2022 yılında 349 2023 yılında 479, Simav Müftülüğü 2022 yılında 307 2023 yılında 430, Emet Müftülüğü 2022 yılında 101 2023 yılında 118, Altıntaş Müftülüğü 2022 yılında 80, 2023 yılında 97, Domaniç Müftülüğü 2022 yılında 78 2023 yılında 112, Hisarcık Müftülüğü 2022 yılında 49 2023 yılında 83, Pazarlar Müftülüğü 2022 yılında 47 2023 yılında 39, Çavdarhisar Müftülüğü 2022 yılında 34 2023 yılında 27, Aslanapa Müftülüğü 2022 yılında 31 2023 yılında 83, Şaphane Müftülüğü 24 2023 yılında 30, Dumlupınar Müftülüğü 2022 yılında 19 2023 yılında 25 vekâletle kurban bağışı aldı.

Yüzde yüzlük bir oran yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Vekâletle Kurban Kampanyasında Kütahya ve ilçelerinden bu sene yapılan kurban bağışlarının sayısında büyük bir artış oldu. Gediz’imiz geçen seneki sayıya oranla yüzde yüz bir artışla elhamdülillah farkını ortaya koydu. Rabbim bütün kardeşlerimizden ve vatandaşlarımıza ulaşan, gece gündüz çalışan ve gayret eden personelimizden razı olsun. . Verdiğiniz vekâletler kesildi, mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıldı. Bu konuda vekâlet veren bütün kardeşlerimize mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldı” dedi.