UNESCO tarafından 2023’ün Aşık Veysel Yılı ilan edilmesi münasebetiyle, Düzce Üniversitesi Edebiyat Topluluğu’nun, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü katkılarıyla düzenlediği vefatının 50. yılında Aşık Veysel adlı panel gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, UNESCO’nun 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etmesiyle, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilen aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel’in, tüm dünyada ve Türkiye’de vefatının 50. yıl dönümünde anıldığını ifade etti. Üniversite olarak ülkemiz için önemli bir sanatçı olan Aşık Veysel’i vefatının 50. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirten Genç, sözü Düzce Üniversitesi öğrencilerine bıraktı.

Edebiyat Topluluğu öğrencileri Aleyna Şahin ile Sıla Yıldız’ın seslendirdiği Aşık Veysel’in “Sazıma ve Güzelliğin” şiirleri ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hazar Aşık Veysel’in Halk Diline Altaistik Bir Bakış başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Aşık Veysel’in Sivas yöresinin dilini köy köy gezerek kendi şiirinde kullandığını dile getiren Mehmet Hazar, O’nun çok büyük ve güzel işler yaptığını söyleyerek UNESCO tarafından cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılının Aşık Veysel yılı ilan edilmesinin anlamına vurgu yaptı. Aşık Veysel’in sadece kendi döneminde etkili bir halk ozanı olmadığını, ölümünden sonra bile günümüz sanatçılarına ilham olduğunu ifade eden Hazar, O’nun bestelenmiş eserlerinden örnekler paylaştı.

Programın diğer davetli konuşmacısı Muş Alparslan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Aydeniz ise “Aşık Veysel’in Şiirlerinde Sıfat-Fiilleri” adlı bir sunuma imza attı. Aşık Veysel’in herkes tarafından sevilen bir sanatçı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Süleyman Aydeniz, birleştirici ve bütünleştirici bir sanatçı olduğunu sözlerine ekledi. Aşık Veysel’in eserlerinde yaptıkları 5200 kelimelik inceleme hakkında da değerlendirmelerde bulanan Aydeniz, şiirlerinde fiilimsiye çok fazla ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Aşık Veysel’in halk dilini ve yöre dilini ustalıkla kullandığını belirten Doç. Dr. Süleyman Aydeniz, herkesin anlayacağı bir sadelikte şiirler yazarak halkın sevgisini kazandığını katılımcılarla paylaştı.