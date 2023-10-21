Atatürk Üniversitesinin paydaşı olduğu, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen "Eğitim ve Gençlik" temalı, Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşti.

Nenehatun Kültür Merkezinde Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyuma ev sahibi olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, ilçe belediye başkanları, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında, "Dünya barışını, dünya milletlerinin haklarını korumakla mükellef kuruluşlar, muhtemelen tüm bu saldırılar bitip, İsrail amaçladığı hedeflere ulaştıktan sonra çıkacaklar ve kendilerini bu bahsettiğimiz metinlerden referanslarla İsrail’in saldırılarını meşru, İsrail’in kazanımlarını makul ve mantıklı olarak bulacaklar, bize de açıklayacaklar. Ben artık bu düzenden gerçekten bıktım" sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan Tekin, çocukluğundan beri İsrail’in Filistin’e yaptığı zulümlerin rutin aralıklarla gündeme geldiğini söyledi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğinin kuruluş hikayesini övünerek yazdığını ve kurucu genel başkanı olmaktan onur duyduğunu belirten Tekin, binlerce yıllık geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasını arzu eden, bir neslin dönemini ifade eden derneğin, Türkiye’de en çok ses getiren etkinlikler yapan sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu vurguladı.

Necip Fazıl Kısakürek ’in sadece Türk edebiyatının bir şair ve yazarı olmadığını, aynı zamanda Türk düşüncesinin, Türkiye’deki entelektüel zeminin, Müslüman düşüncesinin de son derece en önemli fikir adamlarından birisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Tekin şunları söyledi: "Yaşadığı çağ, doğrudan mücadele alanında olmayı gerektiren, insanlık ve Müslümanlık için aksiyonun tam merkezinde yer almayı zorunlu kılan bir çağdır. Türk demokrasi tarihinin sıklıkla vesayet kültürüyle baskı altına alındığı dikkate alındığında, merhum Necip Fazıl’ın bir anlamda darbeler arasına sıkışmış bir şair olduğunu söylemek de aslında yanlış değildir. Sanatkarlığını fikri ruh dünyası ile besleyen şair, olaylara dışarıdan bakmaktan çok, sanatının her aşamasına düşünce planında cereyan hadiseleri, eylem planını da geçirerek devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Çomaklı ve programın diğer paydaş kurum temsilcilerine "Bir Yetim Büyütüyorum" kampanyası kapsamında belgeleri, Bakan Tekin tarafından takdim edildi.

Sempozyum açılışı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.