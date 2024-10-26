Ziya Gökalp’in vefatının 100’üncü yılı için sempozyum düzenlendi.

Türk Eğitim-Sen tarafından Ziya Gökalp’in vefatının 100’üncü yılı anısına bir sempozyum düzenlendi. Merkez Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Müzesi’nde düzenlenen ve 27 Ekim’e kadar sürecek ‘Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu’nun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

“Köklü bir dönüşüm oluşturmuş; bu toprakların yeniden dirilişine vesile olmuştur”

Ziya Gökalp’in sadece bir sosyolog ya da düşünce adamı olmadığını dile getiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “O, milletimizin ruh köklerine, tarihine, kültürüne ve medeniyetine ışık tutan büyük bir münevverdir. Onun düşünce dünyası, Türk milletinin modernleşme ve milli kimlik arayışında köklü bir dönüşüm oluşturmuş; bu toprakların yeniden dirilişine vesile olmuştur. Bugün burada bir araya gelmişsek, onun fikirlerini Türkiye Cumhuriyeti’ne katkılarını ve ‘Türkiye Yüzyılı’na etkilerini konuşuyor, anlamaya, anlatmaya çalışıyorsak; bu, onun fikirlerine verilen değerin ve millet olarak geçmişimize duyduğumuz vefanın açık bir göstergesidir” diye konuştu.

“Gökalp’i anlamak, Cumhuriyet’i anlamaktır”

Gökalp’in fikir dünyasında, Türk milliyetçiliği kavramının önemli bir yer tuttuğunu belirten Eğitim-Sen Başkanı Geylan, “Ancak onun milliyetçilik anlayışı, kültürel ve manevi değerler etrafında şekillenen bir hüviyete dayanır. O, ’Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak’ formülü ile milletimizin hem kendi köklerine sadık kalmasını hem kendi inançlarına sahip çıkması gerektiğini hem de çağdaş dünyaya ayak uydurması gerektiğini dile getirmiştir. Bu formül, Türk milletinin hem Doğu’nun kadim değerlerinden hem de Batı’nın bilimsel ve kültürel birikiminden faydalanması gerektiğini savunan bir düşünce sistemini ortaya koyar. Ziya Gökalp, Türk milletinin bu sentezi gerçekleştirebildiği takdirde güçlü bir devlet ve millet olabileceğine inanmıştır. Bu nedenle, Gökalp’i anlamak, Cumhuriyet’i anlamaktır; Gökalp’in fikirlerini yaşatmak, Cumhuriyet’i yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

“Gökalp’i anlamak, Cumhuriyet’i anlamaktır”

Ziya Gökalp’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk üzerinde büyük bir etki bıraktığını hatırlatan Geylan, “Atatürk’ün özellikle milli eğitim, dil, kültür ve toplumsal reformlarla ilgili düşüncelerinin arkasında Gökalp’in eserlerinin ve fikirlerinin güçlü bir etkisi vardır. Atatürk’ün milli eğitim politikaları, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu, Türk Tarih Kurumu’nun oluşumu gibi milli kültürün inşasına yönelik attığı adımlar adeta, Gökalp’in fikirlerinin bir yansımasıdır. Gökalp, Türk milletinin ortak bir kültürel bilinçle yeniden dirilmesi gerektiğini savunmuş, Atatürk de bu fikri Cumhuriyet’in temel taşlarından biri haline getirmiştir” açıklamasında bulundu.