1993 yılında Bingöl’de şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan annesi Cemile Çimen hayatını kaybetti. Şehit annesi bugün kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

1993 yılında Bingöl’de şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan annesi Cemile Çimen hayatını kaybetti. Şehit annesi bugün kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl Sancaklı’da 1993 yılında terörle mücadele ederken şehit düşen Selendili Jandarma Er Ekrem Çimen’in annesi Cemile Çimen (81) vefat etti. Bir süre önce hastaneye kaldırılan ve daha sonra tedavisine Terziler Mahallesi’ndeki evinde devam edilen Çimen, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 2007 yılında da eşi Süleyman Çimen’i kaybeden 6 çocuk annesi Cemile Çimen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Terziler Mahallesi Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çimen’in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına; Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi İlçe Jandarma Komutan Vekili Hakan Koçak, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.