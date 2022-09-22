Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde evinde ölü bulunan ve defin için kendi ve eşinin ailesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gidilen mahkeme polis memurunun memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderilmesine karar verdi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde evinde ölü bulunan ve defin için kendi ve eşinin ailesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gidilen mahkeme polis memurunun memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderilmesine karar verdi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bulunan polis lojmanlarında bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır’ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, eşinin ve kendi ailesi arasında defin yeri için anlaşmazlık yaşandı. İki ailenin başvurduğu mahkeme vefat eden polis memurunun kendi ailesinin yaşadığı Zonguldak’ın Ereğli ilçesine defnedilmesine karar verdi. Kıbrıs Gazisi Osman ve Nuriye Erim çiftinin kızları polis memuru için bugün öğle namazı sonrasında Hatip Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi şehir mezarlığına defnedildi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi. Cenaze töreninde Erim’in yakınları göz yaşı dökerek tabutuna sarıldı.