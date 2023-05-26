Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu kütüphanesine vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci’nin ismi verildi.

Atatürk İlkokulu’ndaki Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci Kütüphanesinin açılışına Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen, Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İsmail Değirmenci Kütüphanesinin açılışını Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan birlikte gerçekleştirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Pelin Solak, “3,5 ay önce vefat eden ve herkes tarafından çok sevilen, yardımsever İsmail Değirmenci hocamız, okulumuz ve bizler için de çok değerli bir eğitimciydi. Onun ismini okul kütüphanemizde yaşatmak adına tüm öğretmen arkadaşlarımız elbirliğiyle çalışarak, kütüphanemizdeki kitap sayısını arttırdık, yeni dolap ve raflar ekledik, duvarları çizdiğimiz resimlerle süsleyip daha nezih bir ortam oluşturduk. Kütüphanemizin yeni bir yüze kavuşmasına katkıda bulunan öğretmen arkadaşlarıma ve okulumuz personeline çok teşekkür ediyorum. İsmail Değirmenci hocamıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ve birçok okulda müdürlük, müdür yardımcılığı ile öğretmenlik görevlerinde bulunan İsmail Değirmenci, Atatürk İlkokulunda Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü esnada 3,5 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.