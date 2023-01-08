İzmir’de görev yaparken yakalandığı ve bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Demirtaş, memleketi Manisa’nın Kırkağaç İlçesinde düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.

İzmir’de görev yaparken yakalandığı ve bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Demirtaş, memleketi Manisa’nın Kırkağaç İlçesinde düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki İsa Demirtaş için bugün Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bir cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından Bakır Mevlâna Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından bayrağa sarılı na’şını alan askerler, askeri tören eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye çok sayıda Kırkağaçlı katılırken, acı haber tüm ilçeyi yasa boğdu.