Zonguldak 1. Amatör Küme Çaycuma Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, Çaycuma sentetik futbol sahasında Zonguldak İstasyon Gemiciler ile karşı karşıya geldi .

Zonguldak 1. Amatör Küme Çaycuma Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, Çaycuma sentetik futbol sahasında Zonguldak İstasyon Gemiciler ile karşı karşıya geldi .

İlk yarıda etkili futbol oynayan Gökçebeyspor 38. dakikada Okay’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Gökçebeyspor, ikinci yarıda da attığı üç golle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Öte yandan Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski kulüp başkanı Kenan Aydemir için sahaya siyah kolluklarla çıktılar.

Gökçebeyspor Kulüp Başkanı Murat Yılmaz maç sonrası yaptığı açıklamada "Maçtan önce hep beraber bir söz verdik. Bugün kanserden ötürü vefat eden eski başkanımız Kenan Aydemir için söz verdik. Bu sözümüzü skora yansıttık. Bizler için bu galibiyet moral oldu. Gökçebey en üst liglere taşımak için mücadelemizi vereceğiz. Transferlerle yeni bir bütünlük oluşturduk. Zaman zaman hatalarımız olacak bizler bu hatalara gerekli takviyeleri yaparak halkımıza şampiyonluğu yaşatacağız" dedi.

Müsabaka Gökçebeyspor’un 4-0’lik galibiyetiyle sona erdi.