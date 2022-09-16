Burdur’un Gölhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta vefat eden Uzman Dr. Nevzat Mesuter için meslektaşları tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde hatim duaları eşliğinde pilav dağıtıldı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta vefat eden Uzman Dr. Nevzat Mesuter için meslektaşları tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde hatim duaları eşliğinde pilav dağıtıldı.

Gölhisar Devlet Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak görev yapan, aynı zamanda hastanede başhekim yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Nevzat Mesuter (68), tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybetti. Bulgaristan Türklerinden olan ve ilçede ’Bulgar Doktor’ olarak tanınan Mesuter, ’Memleketim’ dediği Gölhisar’da toprağa verildi. Dr. Nevzat Mesuter’in ölümünden bir hafta sonra başta meslektaşları olmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi sağlık personeli ve çalışanları tarafından okunan hatimler, edilen dualarla güzel bir vefa örneği sergilendi. Sağlık çalışanlarının okuduğu Kur’an-ı Kerim ve hatimlerin duası sonrası vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu.

Programa Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram ve Gölhisar Devlet Hastanesi idareci ve çalışanları katıldı.