Adana’nın Kozan ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Hasan Sönmez’in karaciğer ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Hasan Sönmez’in karaciğer ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi’nde oturan 85 yaşındaki Hasan Sönmez’in evlatları, babaları adına örnek bir davranışa imza attı. Evde rahatsızlanarak ambulans ile önce Kozan Devlet Hastanesine, ardından beynine pıhtı atması ve beyin kanaması şüphesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Sönmez, 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine doktorlar ile istişare eden Sönmez’in çocukları, babalarının organlarının bağışlanmasına karar verdi.

Hasan Sönmez’in en büyük oğlu Faruk Sönmez ve kız kardeşleri babalarının beyin ölümü sonrası babalarının karaciğer ve böbreklerini bağışladı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, babalarının organlarının şifa bekleyen hastalara umut olmasının kendilerini teselli ettiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz gülerde babamızı kaybettik. Babamın bir rahatsızlığı yoktu. Babam mahallede gezerken kız kardeşim eve geliyor ve kendi de eve geliyor ve evde fenalaşıyor. Hastaneye kaldırdık. Beyin kanaması olduğu ve yaşı gereği müdahale etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Entübe ettiler, babam 10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. On gün sonra bizi aradılar, beyin ölümü gerçekleştiğini söylediler. Kardeşlerimizle beraber oraya beklediklerini söylediler. Biz de kardeşlerimizle beraber gittik ve beyin ölümünün ikinci kez gerçekleştiğini teyit ettiler. Bu teyidin neticesinde organ bağışında bulunup bulunmayacağımızı sordular. Zor bir süreç. Örnek de bir davranış olması gerekiyordu. Doktor yeğenlerime danıştım. Onun dışında da görüşmelerimiz oldu. Dinen de olumlu cevap aldık. Organlarını evlatları olarak bağışlama kararı verdik" dedi.

Babasının organlarının 3 farklı organ nakli bekleyen hastaya ulaştığının bilgisini aldıklarını kaydeden Sönmez, "Ailelerin kim olduğunu biz bilmiyoruz. İki böbreği ve karaciğerinin 3 hastaya şifa olmasını temenni ediyoruz. Bunun gizli olması da çok güzel. Eğer bir gün şifa bulan hastalar bize geri dönerse mutlu oluruz. Şifa olması temenni ediyoruz. Ben kendim de organlarımı burada görev yapan Kaymakamımız Şafak Gürçam ile birlikte bağışlamıştım. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.