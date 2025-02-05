Bursa’nın Gemlik ilçesinde vefat eden avukat için Adliye Sarayı önünde tören düzenlendi. 82 yaşındaki avukat Zeki Gemicioğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı sebebiyle vefat eden Gemlik’in tanınan ve sevilen simalarından Bursa Barosu Gemlik Temsilcisi Avukat Zeki Gemicioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gemicioğlu için Adliye önünde düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ile avukat oğlu Tolga Gemicioğlu birer konuşma yaptı. Gemicioğlu için dua edilirken, oğlu taziyeleri kabul etti. Alınan helalliğin ardından cenaze namaz için Asım Kocabıyık Camisi’ne götürüldü.