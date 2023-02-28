Aydın’ın Koçarlı ilçesinde asırlık terzi 95 yaşındaki Yaşar Emre’nin vefatının ardından yaklaşık 50 yıldır mesleğini sürdürdüğü dükkanı boşaltılırken, Emre’nin dükkanının camında sadece ismi kaldı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde asırlık terzi 95 yaşındaki Yaşar Emre’nin vefatının ardından yaklaşık 50 yıldır mesleğini sürdürdüğü dükkanı boşaltılırken, Emre’nin dükkanının camında sadece ismi kaldı.

İşi sayesinde hayata bağlanan Yaşar Emre küçük yaşta başladığı terzilik mesleğinde çıraklığını tamamladıktan sonra kendi dükkanını açtı. Çıraklığı hariç 71 yıldır kendi dükkanı işleten Emre, yıllar boyunca kendisine arkadaşlık eden malzemelerle işini sürdürdü. İlerlemiş yaşına rağmen gerek dikiş dikerken, gerekse iğneden iplik geçirirken hiç zorlanmayan Yaşar Emre, ömrünü dikiş makinesi, iğne, makas ve ütü ile geçirdi. 2019 yılında da Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ’yılın ahisi’ seçilen Emre hayatı boyunca mesleğine olan sevgi ve saygısını hiç kaybetmedi. 95 yaşında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Koçarlı’nın çınarı olarak bilinen Emre’nin ani vefatı ilçeyi yasa boğdu. Emre’nin vefatının ardından geçen 7 aylık süre içerisinde hayatını adadığı dikiş makinesi ve kullandığı ekipmanları dükkandan çıkartılarak boşaltıldı. Asırlık çınar Emre ile hayat bulan yaklaşık 50 yıl makas ve dikiş makinesi sesinin hiç eksik olmadığı dükkanda şimdilerde ise adeta ölüm sessizliği hakim.

95 yaşında hayatını kaybeden terzi Yaşar Emre’nin dükkan komşusu olan vatandaşlar Emre’nin uzun yıllar terzilik yaptığını ve son zamanlarda çevresinde yaşıtı kalmadığı için tüm zamanını işine harcadığını belirterek vefatından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.