Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde cep telefonunu şarj edip bir miktar para ve not bırakan vatandaşa hastane yönetimi sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Erzurum ve bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından birisi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bir olay yürekleri ısıttı. Hastanenin sosyal medya hesaplarına yansıyan olayda telefonu şarjı biten bir vatandaşın bıraktığı not ve duyarlılığı karşılıksız bırakılmadı.

Hastanenin yaptığı paylaşımda şöyle denildi;

“Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde hizmet alan bir vatandaş telefonunun şarjı bittiği için hastane elektriğini kullanarak telefonunun şarj etti. Ardından bir miktar para ile not bırakan kişi, notta “Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu miktar parayı kabul edin.” ifadeleriyle helallik istedi. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakârlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor.”