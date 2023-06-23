Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremde etkilenen yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa" projesiyle karşılanıyor.

Samandağ ilçesinde konteyner kentlerde kalan yaşlı ve engellilerin bakımı için Vefa projesi uygulanmaya başladı. Proje çerçevesinde kaymakamlık koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşların temizliği ve kişisel bakımları titizilikle takip edilip yapılıyor.

Yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara devletin şefkat elini, sıcak yüzünü, vatandaş sevgisini göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için uygulanan proje aynı zamanda bireylerin sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağladığı ifade edildi.