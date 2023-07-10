Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa projesi ile 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 209 hanede toplam bin 937 faaliyet gerçekleştirdi. Faaliyet dahilinde yaşlı ve engelli bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa projesi ile son 6 ayda (1 Ocak-30 Haziran) 46 mahallede, 209 hane ziyareti ile bin 837 faaliyet gerçekleştirdi.

SYDV tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, “Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlenmiştir” dedi.

Çalışmalar kapsamında engelli bireylerin de yalnız bırakılmadığına dikkat çeken Büyükakça, “Program dahilinde yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkanmış, camları silinmiş, tarlaları sürülüp ekime hazırlanmış, bahçe otları temizlenmiş, bahçeleri sulanmış, yemekleri yapılmış, haneleri temizlenmiş, bulaşıkları ve halıları yıkanmış, yufka ekmekleri yapılmış, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Büyükakça, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olacağını dile getirerek, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Başta ailelerimiz olmak üzere çevremizdeki tüm yaşlılara sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gönülleri hoş tutmak en büyük vazifemiz. Bu anlayışla elimizden geldiği kadar onları sık sık ziyaret edecek ve yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.