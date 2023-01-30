İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan Vefa Projesi, 2023 yılında da bakıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan Vefa Projesi, 2023 yılında da bakıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı 2023 Yılı İnebolu Vefa Projesi çerçevesinde istihdam edilen 4 kişilik ekip belirlenen evlere giderek evin temizliğini yapılıyor. Vatandaşların çamaşırlarını yıkayıp, ütü ve kişisel bakımlarını da yapan ekip, adeta vatandaşların ailesi oldu.

Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 80 kişi için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda belirlenen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekip, bakımlarını yaptıkları vatandaşlarla da sohbet ediyor.