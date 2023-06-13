Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, yaşlıların ev temizliğini ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Evi temizlenen 74 yaşındaki Ayşe Şenel Sayındı, sağlanan hizmete karşılık uzun süre dua etti.

Şehitkamil Belediyesi, 2013 yılından bugüne ‘Vefa Hizmeti’ projesi çerçevesinde bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerin evdeki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Ekibi tarafından periyodik olarak verilen hizmet, aralıksız devam ediyor. Vefa Ekibi, Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ayşe Şenel Sayındı’nın evini temizledi, talep ettiği ihtiyaçları karşıladı. Kendisine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayındı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine uzun süre dua etti, teşekkür etti.

Kızlarımız sayesinde evim tertemiz oluyor

Verilen hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Ayşe Şenel Sayındı, “Öncelikle Şehitkamil Belediyemizin vermiş olduğu hizmetten dolayı çok memnunum. Yaşımın ilerlemesinden dolayı evimin temizliğini yapamıyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten 3 yıldır faydalanıyorum. Kızlarımız ayda bir defa evime gelerek baştan aşağı temizliyorlar. Evimin camlarını, halılarını, mutfağını, lavabosunu, banyosunu, balkonunu, koltuklarına kadar her yeri baştan aşağı temizliyorlar. Ben yapılan hizmetlerden çok memnunun ve çok razıyım. Allah, devletimize hiçbir zaman zeval vermesin. Devletimiz sayesinde her türlü hizmeti alıyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kızlarımıza da evimi temizledikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.