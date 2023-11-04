Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa’da 46 mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 1-31 Ekim tarihleri arasında 209 hane ziyareti ile toplam 613 faaliyet gerçekleştirdi.

Yapılan faaliyetler ile ilgili açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, “Vakfımızın son 1 aylık verilerini paylaştık. SYDV olarak yaptığımız faaliyetler süreklilik arz ediyor ve düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 1-31 Ekim tarihleri arasında SYDV bünyesinde tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlendi. Yatağa bağlı yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları giderildi, yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları yapılmış, yemekleri yapılmış, haneleri temizlenmiş, kilimleri çırpılmış, bahçeleri temizlenmiş, bahçeleri sulanmış, meyveleri toplanmış, camları silinmiş, çamaşırları yıkanıp serilmiş, bulaşıkları yıkanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Onların refahı ve huzuru için çalışıyoruz”

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak onların refahı ve huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyen Büyükakça, “Yaşlılarımız toplumu, aileleri, bir arada tutan değerlerin vücut bulmuş halleridir. Bizleri ayakta tutan, toplumun bereketi ve yaşlılarımızın güzel dualarıdır. Yaşlılarımızın huzuru bizim huzurumuzdur. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.