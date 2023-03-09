Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Ekibi, yaşanan deprem afetinin ardından evlerine dönen yaşlıların ev temizliğini ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Evi temizlenen 85 yaşındaki Gülcan Öcalan, verilen hizmet nedeniyle dua ederek, teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, 2013 yılından bugüne ‘Vefa Hizmeti’ projesi oluşumunda bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerin evdeki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Ekibi tarafından periyodik olarak verilen hizmet, deprem afetinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. AFAD tarafından yapılan uyarıları dikkate alan ve riskli yapı testi yapıldıktan sonra hasarsız oldukları tespit edilen evlerinde yaşamlarına devam eden yaşlılara yönelik sağlanan çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor.

Vefa Ekibi, Selimiye Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülcan Öcalan’ın evini temizledi, talep ettiği ihtiyaçları karşıladı. Kendisine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öcalan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine dua etti.

Kızlarımız sayesinde evim tertemiz oluyor

Sağlanan hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Gülcan Öcalan “Ben, 20 yıldır yalnız yaşıyorum. 85 yaşındayım. Rahatsızlığımdan dolayı evimi temizlemekte güçlük çekiyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Sağ olsun belediyemizden kızlarımız gelerek evimi temizliyorlar. Halıları süpürüyorlar, camları siliyorlar, mutfağı temizliyorlar, banyo lavaboyu temizliyorlar. Kızlarımız sayesinde evim tertemiz oluyor. Allah, hiçbir zaman devletimizi ve Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.