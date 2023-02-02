DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın vefa ekipleri yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik çalışmalarını yeni yılda da devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın vefa ekipleri yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik çalışmalarını yeni yılda da devam ediyor.

Düzce’de yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların yanlarında durulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Düzce Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın vefa ekipleri insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile yalnız yaşayan vatandaşların evlerine gitmeye devam ediyor. Yeni yılda da yaşlıların yanlarında duran ekipler evlerde temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçların giderilmesini de sağlıyor.