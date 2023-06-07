DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) vefa ekipleri büyükleri yalnız bırakmıyor. Ekipler kendi evlerinde kalan yaşlılarımızın zaman zaman genel ve kişisel bakımlarını gideriyorlar.

Düzce SYDV bünyesinde ki vefa ekiplerinin hane ziyaretleri devam ediyor. Ekipler

Ulusal Vefa Programı dahilinde büyüklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek; genel temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını görüyorlar. Yaşlılar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek olan ekiplere teşekkür ettiler.