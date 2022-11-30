Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Vefa” projesi çerçevesinde Van’ın Erciş ilçesinde görev yapan ekipler, yardıma muhtaç kişilerin umudu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Vefa” projesi çerçevesinde Van’ın Erciş ilçesinde görev yapan ekipler, yardıma muhtaç kişilerin umudu oldu.

Genel müdürlüğün 2022 yılında başlattığı proje çerçevesinde Türkiye genelindeki il ve ilçelerde Vefa ekipleri oluşturuldu. Ekipler, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ile öksüz ve yetimlerin bulunduğu haneleri ziyaret ederek, ev temizlikleri ile hanedeki bireylerin kişisel bakım ve temizliklerini yapıyor. Proje çerçevesinde Van’ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5 ekip ve 30 personel görevlendirildi. Ekipler, sabah erken saatlerden itibaren haneleri ziyaret ederek temizliklerini yapmaya başladı. Yaklaşık bir ay içinde 350 haneye ve 538 kişiye ulaşan ekiplerin hane ziyaretleri devam ediyor.

Vefa ekibi; yaşlı, kimsesiz, öksüz, yetim ve engeli vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, “Bunu yaparken çok keyifle yapıyoruz. Vicdani bir şekilde görev yapıyoruz. Şimdi ev temizliğini yaptık ve amcamıza teslim ettik. 15 gün sonra tekrar ihtiyaçlarını karşılamak için amcamızı ziyaret edeceğiz” dedi.