Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şu anda Adana’yı şantiyeye çevirmiş durumda olduklarını belirterek, “Önemli yollar yapıyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şu anda Adana’yı şantiyeye çevirmiş durumda olduklarını belirterek, “Önemli yollar yapıyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fevzipaşa ve Aydınlar mahalleleri ile Öğretmenler Bulvarı’nı birbirine bağlayan Vefa Caddesi Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, siyasiler, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Uzun yıllardır gerçekleştirilmemiş önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karalar, “Öğretmenler Bulvarı ile Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nın kesiştiği noktaya alt geçit, D-400’den aynı noktaya gelenler için de üst geçit yapılacak. Böylece bölgede trafiği rahatlatmayı planlıyoruz. Biz halkımızın parasını güzel işler için kullanıyoruz. Böyle yapmazsak Adana Büyükşehir Belediyesi’ni çok kötü bir durumdan bugünlere getiremezdik” dedi.

Kentin problemlerini çok iyi bildiklerini, gece gündüz, durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Karalar, 40-50 yıldır devam eden problemlerin tamamını bir anda ortadan kaldırmanın zor olduğunu ancak mesai mefhumu gözetmeksiniz çaba göstermeye, hizmetleri art arda halkla buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

“Adana’nın problemlerinin tamamını biliyorum”

Borç batağında devraldıkları belediyeyi, devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilecek hale getirdiklerinin altını çizen Karalar, “Şu anda Adana’yı şantiyeye çevirmiş durumdayız. Önemli yollar yapıyoruz, 81 otobüs, 160’a yakın iş makinesi aldık, çalışanlarımızın ücretlerini zamanında ödüyoruz. Bunların tamamını bir kuruş borçlanmadan yaptık, yapıyoruz. Adana’nın problemlerinin tamamını biliyorum. Problemlerin nasıl çözüleceğini de biliyorum. Önemli ölçüde çözdüğümüz problemler var, çözeceğimiz problemler de mevcut. Adana’nın gerçek potansiyelin, turizm, gastronomi, tarih de dahil ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptık ve tüm bunları sürdürüyoruz. Geçmişle kıyasladığımızda medyada bugün Adana’nın güzellikleri ve olumlu yönleri konuşuluyor” diye konuştu.

Yeni hizmetlerin yolda olduğu müjdesini veren Karalar, beraberindekilerle Vefa Köprüsü’nün açılışını yaptı.