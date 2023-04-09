Mallorca, La Liga’nın 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Valladolid ile 3-3 berabere kalırken, konuk ekipte Kosovalı golcü Vedat Muriqi 2 gol kaydetti.

La Liga’nın 28. haftasında Real Valladolid ile Mallorca, Nuevo Jose Zorrilla Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi, müsabakanın 33. dakikasında Kike Perez’in bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Mallorca’nın golcüsü Vedat Muriqi sahneye çıktı ve mücadelenin 53. dakikasında attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Manuel Morlanes’in 58. dakikada kaydettiği golle Mallorca 2-1 üstünlüğü sağladı. Real Valladolid daha sonra 68. dakikada attığı golle eşitliği sağladı (2-2). Ev sahibi, Monchu ile 86. dakikada bir kez daha öne geçti ve skoru 3-2’ye getirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Mallorca penaltı kazandı ve topun başına geçen Muruqi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-3 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Real Valladolid karşısında 2 gol atan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 12’ye çıkardı ve gol krallığı yarışını sürdürdü.

Bu sonucun ardından Real Valladolid 29 puan 15. sırada, Mollorca ise 34 puanla 12. sırada yer aldı.