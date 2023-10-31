VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü; Bingöl, Erzurum ve Varto kara yolu ayrımında bulunan kavşakta aydınlatma çalışması yaptı.

Şehrin batı girişinde yapılan aydınlatma çalışması hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Kentimizin tüm giriş ve çıkışlarını ışıl ışıl hale getirmek, kentimize her yönden giriş yapan sürücüleri aydınlıkla karşılamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizin batı girişindeki kavşağımızda aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. Refüj çalışması tamamlanmış bölgelerde yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla sürüş güvenliğine katkı sağladığımız gibi kentimizin estetik görünümünü de geliştirmiş olduk. Yeni yaptığımız aydınlatma tesisinin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.