VEDAŞ, elektrik şebekesinin sorunsuz işlemesi amacıyla gerçekleştirdiği önleyici bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin merkez ve kırsal bölgelerini enerjilendiren şebekelerin tamamını kontrol eden ekipler, arıza oluşturma potansiyeli olan unsurların değişimini, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bitlis’te süren çalışmalar hakkında bilgi veren Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “Önleyici bakım ve onarım çalışmalarımız çerçevesinde şebekemizin tamamını kontrol ediyoruz. Bu kontrollerde şu an için arıza oluşturmayan ama arıza oluşturma potansiyeli bulunan şebeke unsurlarımızın değişimini ya da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek için de kuş konmaz dediğimiz bir aparatı kuş popülasyonun yoğun olduğu yerlerdeki şebekemize monte ediyoruz. Tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla ilimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.