Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Uğuraçan köyünün Yeşilbayır mezrasında eğitim veren okulu ziyaret ederek minik öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Uğuraçan köyünün Yeşilbayır mezrasında eğitim veren okulu ziyaret ederek minik öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

VEDAŞ, “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk projesi bünyesinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezra okullarında eğitim gören küçük kardeşleriyle buluşmaya devam ediyor. Minik yüzlerde tebessüm hiç eksik olmasın düşüncesiyle oluşturdukları sosyal sorumluluk projelerini devam ettirdiklerini belirten VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “Şirketimiz, hizmet bölgesinin genelinde köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşuyor. Bizler de bu çerçevede Yeşilbayır mezrasındaki okulumuzu ziyaret ettik. Her şeyden önce küçük kardeşlerimizle buluşmak, onların yüzünde tebessüm olmaya çalışmak bizler için çok önemliydi. Hediye ettiğimiz bot ve mont gibi kışlık elbiseleri kabul ederek bizleri mutlu eden öğrenci kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin enerjisini, coşkularını gördükçe yarınlarımızın emin ellerde olduğunu gördük. Ziyaretimiz sırasında desteklerini esirgemeyen Şemdinli Kaymakamlığımıza ve bizlerle birlikte olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okulunun kapısını açarak minik kardeşlerimizle buluşma fırsatı veren kıymetli okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve köy muhtarımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

VEDAŞ ekibiyle birlikte okul ziyaretine katılan Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ise “Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk projesi bünyesinde özellikle köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret eden VEDAŞ ailesinin bu çalışması toplumsal duyarlılık açısından oldukça önemli. Sosyal sorumluluk hassasiyetiyle ve nezaketle öğrencilerimizle buluşan VEDAŞ İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.