Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla çalışanlarına verdiği eğitimleri sürdürüyor.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleşen eğitimde; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri, yaşanmış kazaların analizi ve ramak kala durumlar hakkında personel bilgilendirildi. Edinilen bilgilerin kalıcı davranış haline getirilmesi için eğitimin önemini vurgulayan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “İş kazalarının nedenleri ve kazalardan korunma yöntemleri, ekipmanların güvenli kullanılması, kaza anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konularda personelimizi bilgilendirdiğimiz, mevcut bilgilerini de taze tutmayı hedeflediğimiz verimli bir eğitim oldu. Özellikle kaza oluşmasını önleyici ‘ramak kala’ konularında yaptığımız istişarelerimiz eğitimin önemli kazanımları arasında yer aldı. 2023 yılı planlamamız bünyesinde eğitimlerimize, deprem farkındalık eğitimiyle devam edeceğiz” dedi.