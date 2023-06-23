Tüketicilerine sunduğu hizmetin kalitesini ve hızını artırmak amacıyla yeni teknolojileri şebekesiyle bütünleştiren VEDAŞ, arızanın süre ve sıklığını azaltmaya yönelik Ar-Ge projesinin test çalışmasını Van’ın Gevaş ilçesinde yaptı.

Özellikle kırsal bölgelerde oluşan arızalardan etkilenen tüketici sayısının yüzde 90 oranında azaltılmasının hedeflendiği proje hakkında bilgi veren VEDAŞ Şebeke İzleme ve Operasyon Müdürü Medeni Açar, “Daha önce sistemimizde bulunan dahili tip kesici ve ayırıcı şebeke unsurlarının daha da gelişmiş ve pratik kullanıma sahip tipleri olan harici (direk üstü) kesici ve ayırıcı şebeke unsurlarını şebekemizin tamamına entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede ilk test çalışmamızı, Gevaş ilçemizde başarıyla gerçekleştirdik. Kesiciler ve ayırıcılar, enerjiyi kesme ve ayırma işlemini yapan şebeke unsurlarıdır. Kesiciler, hat enerjiliyken yük akımını ve kısa devre akımını keserken, ayırıcılar ise yükü kesilmiş hattı ayırıp izole ederek güvenliği sağlar. Kesici ve ayırıcılar, tüm elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan unsurlardır. Ancak bu unsurların sadece kabinlere montajının yapılabiliyor olması arızaların lokalize edilmesi noktasında yetersiz kalmaktaydı. Yeni geliştirilen teknolojiyle bu kesici ve ayırıcı unsurların elektrik direklerine montajını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu sayede, özellikle kırsal bölgelerimizi enerjilendiren hatlarda arızayı lokalize ederek, arızadan etkilenen tüketici sayısını yaklaşık yüzde 90 oranında azaltabileceğiz” dedi.

Geliştirilen cihazların, PTP (Point topoint) testlerinin başarıyla gerçekleştiğini ve SCADA sistemine entegrasyonun sağlandığını belirten Açar, “Şebekemizi dijital ortamda yönetmemize imkan sağlayan SCADA sistemimiz ile uyumlu olan bu cihazlar, aynı anda sahadaki otomasyon panoları üzerinden de manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Sonuç olarak, arıza sayı ve sürelerinin azalmasında ve oluşan arızalardan etkilenen tüketici sayılarının asgariye indirilmesi noktasında başarılı bir test oldu. Cihazların testlerine devam ediyoruz, hedeflediğimiz sonuçları almaya başladığımızda hizmet bölgemizin genelinde bu çalışmayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Projede bizlere paydaş olan BATEL Elektromekanik Firması yetkililerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.