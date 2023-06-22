Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği aydınlatma yatırımlarıyla cadde ve sokakları ışıl ışıl hale getiriyor.

Şehrin birçok noktasında aydınlatma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli iyileştirebilmek amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede; eski ve ekonomik ömrünü yitirmiş elektrik şebekesini yeniliyor, sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getirebilmek için yeni aydınlatma tesisleri inşa ediyoruz. Yaklaşık 4 milyon lira bedelle gerçekleşen aydınlatma çalışmalarımızın kıymetli halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılı yatırım programımız dahilinde, ilimizin enerji altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

VEDAŞ’ın çalışma yaptığı bölgelerden biri olan Tatvan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Naim Dağdagül ise gerçekleşen yatırımlar sonrasında mahallesindeki enerji kalitesinin arttığını ifade ederek, “Mahallemizin elektrikle ilgili sorunlarını gidermek için geniş bir çalışma yapıldı. Çalışma boyunca ekiplerle sürekli iletişim içerisindeydik. İhtiyaç görülen yerlerdeki eski hatların tamamı yenilendi. Aydınlatma çalışmalarından sonra sokaklarımız ışıl ışıl oldu. Mahallemin elektrikle ilgili tüm taleplerini karşılayan VEDAŞ ailesine ve İl Müdürümüz Bahadır Beye mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.