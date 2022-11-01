VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü tarafından elektrik şebekelerinin sorunsuz işletilmesi ve modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü tarafından elektrik şebekelerinin sorunsuz işletilmesi ve modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, bu yıl özellikle bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Merkez, ilçe ve köylere enerji sağlayan hatlarda gerçekleştirdikleri önleyici bakım çalışmalarıyla şebeke unsurlarının tamamına dokunduklarını kaydeden Coşar, “Tüm şebeke unsurlarını tek tek kontrol ederek gerekli bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik” dedi.

Yatırım çalışmaları çerçevesinde yeni açılan yerleşim yerlerinin enerjilendirildiğini aktaran Coşar, “Şebekemizi güçlendirmek ve modernize etmek amacıyla bakım ve onarım çalışmaları kadar yatırım çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Kırsal bölgelerimizi enerjilendiren ağaç direkli eski şebekenin yerine demir ve beton direklerle güçlendirdiğimiz yeni ve güçlü elektrik şebekeleri tesis ediyoruz. Kırsal bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarımızın yanı sıra merkezde de havai hatları yer altına alarak şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı da korumuş olduk. Aydınlatma yatırımlarımızla sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getiriyor, SCADA sistemimizle uyumlu yeni dağıtım merkezleri inşa ederek şebekemizi modernize ediyoruz” ifadelerini kullandı.