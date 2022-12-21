VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, sokak ve cadde aydınlatma yatırımları bünyesinde şehir merkezinde bulunan Çar Çayı güzergahında yeni aydınlatma tesisi inşa etti.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, sokak ve cadde aydınlatma yatırımları bünyesinde şehir merkezinde bulunan Çar Çayı güzergahında yeni aydınlatma tesisi inşa etti.

Tüketicilerine kesintisiz enerji sunmanın yanı sıra sokak ve caddelerin aydınlatılması için de yatırımlarını sürdürdüklerini belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Çar Çayı güzergahında yeni açılan bağlantı yolunun aydınlatmasını tamamladık. 3,5 kilometre yer altı çalışması yaparak 80 adet galvanizli aydınlatma direği ve 150 adet aydınlatma armatürünün montajını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonunda Çar Çayı güzergahını baştan sona ışıl ışıl hale getirmiş olduk” dedi.

2023 yılında da aydınlatma yatırımlarının süreceğini ifade eden Coşar, “2022 yılı boyunca merkez ve kırsal bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmalarımız çerçevesinde mevcut şebekeyi iyileştirirken birçok noktada sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getirecek yeni tesis yatırımları gerçekleştirdik. 2023 yılının planlamasını da yapmış bulunmaktayız. Yeni açılacak yol güzergahları ya da refüj gibi alanların belirlenmesinde de ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.