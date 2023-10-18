Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van’ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla şirket merkezinde toplantı yaptı.

Yaklaşık yüz elli muhtarın katılım sağladığı toplantı, iki gün sürdü. VEDAŞ yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıda, biten ve devam eden hizmetlerine yönelik sunum yapan VEDAŞ yöneticileri, muhtarlardan gelen talep ve önerileri istişare etti.

Muhtar toplantısına ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, “Merkez ya da kırsal bölgelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda muhtarlarımız bizim en önemli paydaşlarımızdır. Halkın taleplerini ilk elden iletebildiği muhtarlarımızla bizler de sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu toplantı kapsamında yaptığımız sunumla da faaliyetlerimize ilişkin değerli muhtarlarımızı bilgilendirdik. Muhtarlarımızdan gelen talep ve önerileri de istişare ettik. Verimli ve samimi bir toplantı oldu. Toplantımıza katılım sağlayan değerli muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu vesileyle de 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.