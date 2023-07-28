VEDAŞ, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimlerini sürdürüyor.

Muş İl Müdürlüğü hizmet binasında verilen eğitimlerin bu ayki konusu, iş sağlığı ve güvenliğiydi. Deprem ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenler, ilkyardım, yangın söndürme, tahliye gibi konularda aslına uygun olarak gerçekleştirilen eğitimlerle personel bilgilendirildi.

Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Teorik ve uygulamalı eğitimlerimizle personelimizin bilgilerini güncel tutuyoruz. Bu ayki eğitimlerimizin konusu olan iş sağlığı ve güvenliği bünyesinde; afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin çalışanlarımızı bilgilendiğimiz verimli bir eğitim oldu” dedi.