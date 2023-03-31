Bunlar da ilginizi çekebilir

VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ve beraberindeki mühendisler, Van’da faaliyet gösteren Arısu GES santralini yerinde inceleyerek güneş enerjisinin elektriğe dönüşüm aşamalarını yerinde gözlemledi. Teknik gezi sonrası açıklamalarda bulunun VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Van’da yaklaşık 748 dönümlük arazi üzerinde 45 MW kurulu gücü olduğunu öğrendiğimiz Arısu GES santralini mühendislerimizle birlikte ziyaret ettik. Çalışanlarımızın bilgilerini taze tutmak ve dağıtımını yaptığımız elektriğin üretim aşamalarından birini incelemek amacıyla düzenlediğimiz gezide bizlere ev sahipliği yapan Arısu GES ailesine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Van’da bir garip kaza

Van’da bir garip kaza

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.