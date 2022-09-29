Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkez ve kırsal bölgelerde bulunan kabinlerin tadilatını gerçekleştiriyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkez ve kırsal bölgelerde bulunan kabinlerin tadilatını gerçekleştiriyor.

Enerji kalitesini artırmak, elektrik şebekesini modernize etmek ve enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, bu sefer de üçüncü şahıslarca tahrip edilen kabinlerin tadilatını gerçekleştiriyor. VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Merkez ve kırsal bölgelerde bulunan beton köşk ve bina tipi kesici ölçü kabinlerimizin tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu binalarımızın üzerine sprey boyayla yazılan yazılar ve çizilen resimler çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Yine bu binalarımızın üzerinde bulunan uyarıcı levhalarımıza da maalesef üçüncü şahıslarca zarar verildiğini görmekteyiz. Tadilatlarımız çerçevesinde binalarımızı boyayarak tertemiz hale getirdik, uyarıcı levhalarımızın da montajını gerçekleştirdik. Bu kabinlerimizin kış şartlarından etkilenmemesi için çatı ve kapı izolasyonlarını gerçekleştirdik. Kabinlerimize yetkililer dışında girilmesi oldukça tehlikeli olduğu için yine bu binalarımızın kapı kilitlerinin kontrollerini gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızla hem kabinlerimizin bakım ve onarımını tamamladık hem de kabinlerimizin dış cephesine yazılan ya da çizilen çirkin görüntüleri ortadan kaldırdık. Kamunun ortak faydası için inşa edilen kabinlere yeniden zarar verilmemesi ve eski çirkin görüntülerin yeniden oluşmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.