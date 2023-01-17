Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekibinin yeni durağı, Van’ın Gürpınar ve Saray ilçelerine bağlı köy ve mezra okulları oldu.

Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekibinin yeni durağı, Van’ın Gürpınar ve Saray ilçelerine bağlı köy ve mezra okulları oldu.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde küçük kardeşleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Gürpınar ve Saray ilçelerimizin köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerimizle sınıra yakın köylerdeki küçük kardeşlerimizle buluştuk. Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk projemiz bünyesinde kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediyelerimizi sunduk. Küçük kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşadık. Her biri pırıl pırıl, umut ve enerji dolu olan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Okulunun kapısını ekibimize açarak bizlere minik kardeşlerimizle buluşma fırsatını sunan kıymetli öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederim” dedi.