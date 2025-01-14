Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

VEDAŞ; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve doğanın korunması için farkındalık oluşturmak amacıyla ocak ayının ikinci haftası olarak belirlenen Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bazı etkinlikler düzenledi. Hizmet bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla şebekesini güçlendiren ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren VEDAŞ, enerjinin verimli kullanılması için küçük yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla da projeler üretiyor. Bu kapsamda, hizmet bölgesindeki öğrencilerle buluşan VEDAŞ, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik ipuçlarını anlattı.

Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik yıl içerisinde farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “Bu yıl 6-12 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit İlköğretim Okulunu ziyaret ettik. Malumunuz üzere öğrencilerimizle iletişimi çok önemsiyoruz. Okulumuzda yaptığımız sunumda mühendislerimiz, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik ipuçlarını animasyon ve ilgi çekici görsellerle öğrencilerimizle paylaştı. Öğrencilerimizden de çok güzel geri dönüşler aldık. Ziyaretimizin sonunda öğrencilerimizin çizdiği resimler de gösteriyor ki, bölgemizde bu anlamda farkındalık giderek artıyor. Ağaç küçük yaşta eğilir düşüncesiyle öğrencilerimizle buluştuk ancak her yaşta, tüm halkımızın enerjiyi tüketirken bilinçli olması gerekiyor. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin elinde. Son olarak enerjik bilginlerimizle bizleri buluşturan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.