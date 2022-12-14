Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun tipiye yakalanarak mahsur kaldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun tipiye yakalanarak mahsur kaldı.

Esendere beldesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olduğu kadar elektrik hatlarını da olumsuz etkiliyor. İran sınırındaki yüksek rakımlı bölgelerde enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye giden VEDAŞ ekipleri, fırtına ve tipiye yakalandı. Zorlu hava koşullarına rağmen pes etmeyen arza ekipleri, kendi imkanlarıyla saatler sonrası mahsur kaldıkları yerden çıktı. Ekipler tüm zorluklara rağmen arızayı gidererek bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladı.