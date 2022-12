‘Her Mevsim Tebessüm’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilere kışlık elbise hediye eden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), bu kez de Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Değirmensuyu ve Üçtepe köylerindeki öğrencilerle buluştu.

VEDAŞ, “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk projesi bünyesinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezralarında eğitim gören küçük kardeşlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Minik yüzlerde gülümseme eksik olmasın düşüncesiyle her mevsim tebessüm sosyal sorumluluk projesini sürdürdüklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Şirketimiz, uzun bir süredir köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerimizle buluşuyor. Bizler de bugün sosyal sorumluluk projemiz çerçevesinde Bulanık ilçemize bağlı Değirmensuyu ve Üçtepe köylerimizde eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ederek kendilerine mont ve bot gibi kışlık elbise hediyelerimizi sunduk. Her biri pırıl pırıl, yaşam ve enerji dolu küçük kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüm olmaya çalıştık. İşimiz gereği yaşamın her anını aydınlatmak için sürekli sahadayız. Sosyal sorumluluk projelerimiz bünyesinde yaptığımız bu tip ziyaretlerde de bizler enerji depoluyoruz. Bana ve ekibime, öğrencilerimizle buluşma fırsatı veren Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Metin Aral Beye bu vesileyle teşekkür ederim. Ayrıca okul müdürlerimize ve kıymetli öğretmenlerimize de güzel ev sahipliği için ayrıca şükranlarımı sunarım” dedi.

Ziyaret hakkında açıklama yapan Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ise “Sosyal sorumluluk hassasiyetiyle köy ve mezra okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizle buluşan VEDAŞ ailesine gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.