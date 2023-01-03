‘Her Mevsim Tebessüm’ sosyal sorumluluk projesi bünyesinde hizmet bölgesindeki köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekibinin bu seferki durağı, Bitlis ilinin Tatvan ilçesine bağlı Örenlik Köyü İlköğretim Okulu oldu.

‘Her Mevsim Tebessüm’ sosyal sorumluluk projesi bünyesinde hizmet bölgesindeki köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekibinin bu seferki durağı, Bitlis ilinin Tatvan ilçesine bağlı Örenlik Köyü İlköğretim Okulu oldu.

VEDAŞ ailesi olarak minik yüzlerde gülümseme eksik olmasın düşüncesiyle ‘Her Mevsim Tebessüm’ sosyal sorumluluk projesini sürdürdüklerini söyleyen VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “Yaşamın her anında ve her alanda halkımızla birlikte olacağımız sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan ‘Her Mevsim Tebessüm’ projemizle de köy ve mezra okullarımızda eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluşarak kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediyelerimizi sunduk. VEDAŞ ailesi olarak bu ziyaretten çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Bugün yollarımızın kesiştiği öğrencilerimizin yarın ülkemizin gelişiminde büyük katkıları olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Enerjileriyle içimizi ısıtan küçük kardeşlerimizle buluşma fırsatı sunan ve okul ziyaretimize de eşlik eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü yardımcıları Halil Akhan ve Yunus Çelik’e teşekkür ediyorum. Ayrıca okulunun kapılarını açarak bizleri misafir eden çok değerli öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.