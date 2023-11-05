Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nın kış dönemi dolayısıyla ziyaret saatleri 08.30-18.00 olarak güncellendi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in önemli simgelerinden biri olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar ile merkezin daha aktif bir hale gelmesini sağladı. Haftanın her günü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nın ziyaret saatleri güncellendi. Park, pazartesi günleri dışında her gün saat 08.30-18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ayrıca park, bakım ve çevre düzenlemelerinin aksamadan yapılabilmesi için pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak.