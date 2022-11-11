Eskişehirli Kaptan Pilot Mehmet Aksoyek, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bir araya geldiği Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a, kendi üniformasının yanı sıra bir de kabin amiri üniforması armağan etti.

Eskişehirli Kaptan Pilot Mehmet Aksoyek, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bir araya geldiği Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a, kendi üniformasının yanı sıra bir de kabin amiri üniforması armağan etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin Aralık 2020’de devraldığı Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nın bir cazibe merkezi olması adına çalışmaları devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da THY Kaptan Pilotu Eskişehirli Mehmet Aksoyek ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bir araya geldi. Başkan Ataç, merkez hakkında Aksoyek’e bilgiler verirken parkın ismini yapılan online anket ile Eskişehirlilerin belirlediğini ifade etti. Geçmişte gerekli ilgiyi görmeyen Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nın, yapılan çalışmalar ile vatandaşlar tarafından bolca ziyaret edildiğini aktaran Başkan Ataç, kent halkının yanı sıra Eskişehir’e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret etmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Aksoyek de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı için çalışmalara katkı sunmaktan mutlu olacağını belirtti ve kendi üniformasını ve bir de kabin amiri üniformasını sergilenmek üzere armağan etti. Aksoyek, “Doğduğum, büyüdüğüm ve aşık olduğum bu şehirde böylesi güzel bir yer bulmak, hayatımı adadığım mesleğimin böyle özel bir yere sahip olması çok güzel” dedi.

Başkan Ataç’ın eşliğinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı gezen Aksoyek, çok başarılı çalışmalar yapıldığını ifade ederek teşekkürlerini iletti.