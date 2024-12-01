Kamu Bilişim Derneği tarafından “Gelecek İçin Bilişim” temasıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi’nde TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı “Vekil Bilgi Sistemi (VEBİS) Projesi” ile başarı belgesi almaya hak kazandı.ANKARA (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, kamu kurumlarında dijital dönüşüm, yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik alanlarındaki dijital dönüşüm ve gerçekleştirilen projeler konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

Bilgi İşlem Başkanlığı Başkan Yardımcısı Şaziye Banu İlktan “Vekil Bilgi Sistemi (VEBİS) Projesi” hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 11’incisi düzenlen zirvede TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından geliştirilen “Vekil Bilgi Sistemi (VEBİS)” projesi ile kamuda dijital dönüşüm sürecine katkılarından dolayı kamu bilişimi alanında başarı belgesi aldı.

Hatırlanacağı gibi TBMM daha önce de Türkiye bilişim ödülleri programında Kağıtsız Parlamento Projesi ile en iyi üç proje arasına girerek finale kalmış ve finalde birinci olmuştu.